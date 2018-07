Coalitie staat achter Schouten in fosfaatrechtendebat

Oplossing voor knelgevallen in fosfaatrechtendossier is klein.

Coalitiepartijen scharen zich achter het beleid van minister Carola Schouten van landbouw in het fosfaatrechtendossier. De kans dat er nog iets gaat veranderen in de zoektocht naar een oplossing voor de knelgevallen, die buiten de knelgevallenregeling vallen, is hiermee zeer klein geworden.

Productie fosfaat omlaag

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende bij het debat een motie in waarin hij vraagt om de extra ruimte die er is te benutten voor knelgevallen. Hij ziet ruimte doordat er vorig jaar 4 miljoen kilo minder fosfaat werd geproduceerd dan het fosfaatplafond toelaat en doordat de afbakening van sectorale plafonds in de Brusselse regelgeving minder strikt is verwoord dan wordt uitgevoerd. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot reageerde op de motie dat het bieden van ruimte niet kan zonder nieuwe generieke korting.

Gezinsbedrijven

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber reageerde dat SGP hiermee valse hoop wekt, omdat de minister echt alle opties al bekeken heeft. Ze noemde de actie van de SGP laf. Bisschop blijft bij het standpunt dat Nederland bij de uitvoering van het stelsel niet continu aan de veilige kant moet gaan zitten, waardoor Nederland straks ruim onder het fosfaatplafond zit en er fosfaatruimte onbenut blijft, terwijl innovatieve gezinsbedrijven omvallen.

Waarschuwing Europese Commissie

Landbouwminister Carola Schouten ontraadde de motie van Bisschop. Ze zegt dat ze echt alle opties heeft bekeken, maar geen oplossing ziet. Ze wijst erop dat de Europese Commissie Nederland al heeft gewaarschuwd dat er meer fosfaatrechten zijn uitgedeeld dan dat er fosfaatruimte is. Dat komt omdat een deel van deze rechten is toebedeeld aan vleesveebedrijven, die deze toch niet nodig hebben.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Starters

Pogingen van SGP en SP om de knelgevallenregeling uit te breiden met startende bedrijven die op referentiedatum 2 juli 2015 nog geen jongvee hadden, maar al wel hadden geïnvesteerd in een stal, en de biologische starters die toen nog geen dieren hadden, zijn eveneens door de minister ontraden. Ze vreest dat uitbreiding van de knelgevallenregeling precedent schept voor andere knelgevallen,waardoor de benodigde ruimte voor knelgevallen niet toereikend is.

De minister zegde wel toe om met de provincies te gaan praten om met een financiële ondersteuning te komen voor melkveebedrijven met zeldzame melkveerassen, via de plattelandsgelden. Carla Dik-Faber diende hier een motie voor in, mede namens een Kamermeerderheid.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Markttoezicht bij fosfaatrechtenhandel

Ook is Schouten bereid om onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden voor onafhankelijke markttoezicht bij de handel in fosfaatrechten, waarbij ook ingegrepen kan worden om speculatie met rechten voor geldelijk gewin tegen te gaan. Schouten voegt er aan toe dat speculatie met fosfaatrechten bij wet niet verboden is en dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er oneigenlijk gehandeld zou worden. Ook zit er geen maximumwaarde aan de fosfaatrechten. VVD-Kamerlid Helma Lodders diende een motie in voor markttoezicht op de fosfaatrechtenmarkt, mede namens CDA, CU, D66, SP, PvdA, SGP en PVV.

Lees ook: Fosfaatrechten uit fosfaatbank pas in 2019 te benutten

Schrappen afroming bij verleasen

Minister Schouten wil ook kijken of het mogelijk is om de verplichte afroming bij het tijdelijk verleasen van maximaal 10% van de in bezit zijnde fosfaatrechten te schrappen. CDA en VVD pleiten hiervoor om boeren meer flexibiliteit te bieden bij het opvangen van onverwachte omstandigheden. Minister Schouten wijst erop dat hiermee leasen aantrekkelijk kan worden in plaats van rechten te verhandelen, waardoor er meer onzekerheid voor boeren komt en dat hierdoor de fosfaatbank minder snel gevuld zal worden. Dit was wel een voorwaarde van de Europese Commissie om goedkeuring te geven aan het fosfaatrechtenstelsel. “Maar ik ben wel bereid te onderzoeken of dit mogelijk is en welk effect dit zal hebben”, aldus Schouten.

De Tweede Kamer stemt donderdag 5 juli over de moties.

Kijk het debat terug