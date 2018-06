Qlip toegelaten voor onderzoek IBR en BVD in tankmelk

Qlip is toegelaten als laboratorium voor de uitvoering van onderzoek naar IBR en BVD bij melkvee via tankmelkonderzoek.

Dat meldt het zuivellaboratorium. Qlip heeft aangetoond te voldoen aan de toetsingscriteria van ZuivelNL en komt daarmee op de witte lijst van toegelaten laboratoria.

Melkveebedrijven moeten, afhankelijk van hun zuivelonderneming, sinds 1 april van dit jaar deelnemen aan een bestrijdingsprogramma voor IBR en BVD. Alle zuivelondernemingen hebben dat in hun leveringsvoorwaarden en/of kwaliteitsborgingsprogramma’s opgenomen.

Verschillende routes

Er zijn voor de melkveehouder verschillende routes naar een IBR en BVD-vrij bedrijf. Het BVD- en IBR-onderzoek in tankmelk van Qlip past in meerdere van deze routes. Na aanvraag kunnen de benodigde onderzoeken van de tankmelkroutes nu automatisch periodiek door Qlip uitgevoerd worden in het monster van de melkleverantie aan de zuivelonderneming.

Het initiatief voor het gecombineerd bestrijden van IBR en BVD ligt bij LTO, NZO, ZuivelNL en SBK.