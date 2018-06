NVWA controleert op gebruik paracetamol bij rund

De NVWA gaat runderen die moeizaam ter been zijn voortaan controleren op het gebruik van paracetamol.

Dit is niet omdat hiervan een gevaar uitgaat voor de volksgezondheid, maar omdat het gebruik van het middel verboden is, zeker als het middel wordt ingezet om dieren, die anders niet hadden kunnen lopen, alsnog naar de slachterij te kunnen brengen. Niet bekend is of paracetamol vaak wordt gebruikte bij vee. Bij monsternames is de pijnstiller een aantal keren aangetoond, maar in zodanig lage concentraties, dat een extreem hoge vleesconsumptie nodig is om gevaarlijk te kunnen zijn.

Bij een zeer hoge dosering, een inname van 15.000 tot 30.000 mg (15 tot 30 g) dreigt gevaar voor een volwassene van 60 kg. Daar is moeilijk aan te komen. De gezond-verstand bovengrens is 400 picogram per kilo.