Fosfaatrechten uit fosfaatbank pas in 2019 te benutten

Dit jaar kunnen er nog geen fosfaatrechten uit de fosfaatbank worden benut.

Dat blijkt uit antwoorden van minister Carola Schouten van Landbouw op Kamervragen over het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij. De minister wil de fosfaatbank dit jaar op 1 september 4 weken openstellen. Melkveehouders kunnen dan aanvragen indienen om gebruik te maken van deze fosfaatrechten. Omdat melkveehouders ruim voor het einde van het kalenderjaar moeten weten of ze gebruik kunnen maken van deze rechten, gaat Schouten ervan uit dat de rechten voor het eerst in 2019 gebruikt kunnen worden.

145.000 kilo fosfaatrechten in fosfaatbank

Of de fosfaatbank dit jaar opengaat, is nog onzeker. Het hangt af van het aantal rechten dat via afroming bij de handel in fosfaatrechten in de fosfaatbank terechtkomt en de ruimte die er is binnen het Europese fosfaatplafond. De fosfaatbank wordt gevuld met rechten door afroming bij de handel in fosfaatrechten. 10% van de verhandelde rechten gaat naar de fosfaatbank. Tot en met 7 juni zit er voor bijna 145.000 kilo fosfaatrechten in de fosfaatbank. Omgerekend betekent dit dat er voor 1,45 miljoen kilo aan fosfaatrechten verhandeld is waarvoor de afroming geldt. Bij bedrijfsoverdracht binnen familie geldt de afromingsplicht niet.

Voorwaarden fosfaatbank later duidelijk

Om voor de rechten uit de fosfaatbank in aanmerking te komen, moet een bedrijf grondgebonden zijn. Bij de verdeling van de rechten uit de fosfaatbank wordt onderscheid gemaakt tussen jonge en ‘oude’ ondernemers. Melkveehouders met proefstallen krijgen hierbij geen aparte status. Ook zij kunnen – mits ze grondgebonden zijn- in aanmerking komen voor rechten uit de fosfaatbank. Hoe de voorwaarden voor de fosfaatbank er precies uit komt te zien, wordt naar verwachting later deze maand bekend. Het ministerie werkt nog aan de regeling.

Om voor de rechten uit de fosfaatbank in aanmerking te komen, moet een bedrijf grondgebonden zijn. - Foto: Hans Prinsen

Proefstalstatus blijft

Melkveehouders met een proefstalstatus raken deze status niet kwijt als ze hun stallen door gebrek aan fosfaatrechten niet vol kunnen zetten. De stallen houden ook bij onderbezetting de lagere emissiefactor. De stal kan echter niet gebruikt worden ter ondersteuning van brede introductie van het stalconcept om ammoniakemissie te verlagen. “Tot een bepaald niveau zijn aanvullende maatregelen mogelijk om met een lagere stalbezetting ook aan de meetverplichtingen, verbonden aan de proefstalstatus, te voldoen”, voegt de minister er aan toe.

Geen uitzondering voor innovatieve of biologische bedrijven

In haar brief aan de Tweede Kamer herhaalt minister Schouten haar besluit om geen uitzondering te maken voor innovatieve bedrijven of biologische bedrijven in het fosfaatrechtenstelsel. Zij komen niet in aanmerking voor een knelgevallenregeling. Hoewel Innovatief uit de Knel een uiterste poging deed om een categorie bedrijven af te bakenen waarvoor uitzondering gemaakt zou moeten worden, is dit volgens Schouten niet mogelijk, omdat de afbakening juridisch onvoldoende te onderbouwen is. Ook voor biologische bedrijven wordt geen uitzondering gemaakt. De minister herhaalt dat ook zij bijdragen aan de fosfaatproductie van de melkveehouderij. Ze wijst erop dat biologische bedrijven die sinds 2015 niet gegroeid zijn, hun bedrijf onveranderd door kunnen zetten omdat voor hen geen generieke korting geldt omdat ze grondgebonden zijn.

Duizenden knelgevallen en bezwaren

Bij RVO.nl zijn 2.490 knelgevallen gemeld in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Hiervan hebben 1.690 ondernemers ook een bezwaarschrift ingediend tegen de fosfaatrechtenbeschikking. De knelgevallen worden momenteel beoordeeld, waardoor het ministerie niet kan zeggen hoeveel bedrijven daadwerkelijk als knelgeval worden beschouwd. De behandeling van de bewaren en verzoeken voor de knelgevallenregeling duurt gemiddeld tussen de 12 en 14 weken. RVO.nl kreeg 5.900 bezwaren over de fosfaatrechten. Hiervan zijn inmiddels 2.000 bezwaren behandeld. Over het fosfaatreductieplan in 2017 zijn 10.716 bezwaren ingediend.

Minister Schouten is nog in overleg met de Europese Commissie over de uitzonderingsregel voor vleesveehouders. - Foto: Ronald Hissink

Vleesvee

Minister Schouten is nog in overleg met de Europese Commissie over de uitzonderingsregel voor vleesveehouders. Ze hoopt dat de regeling, waarbij vleesveebedrijven af kunnen zien van fosfaatrechten als zij nooit dieren leveren voor de melkproductie, per 1 juli in kan gaan. Enkele honderden bedrijven hebben bij RVO gemeld dat ze wel fosfaatrechten willen, maar nog geen beschikking hebben gehad. Een groot deel hiervan zijn vleesveebedrijven. Om te voorkomen dat deze bedrijven ten onrechte fosfaatrechten krijgen toebedeeld, krijgen zij de beschikking na afstemming met de Europese Commissie.