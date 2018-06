‘Deze week tweede snede binnenhalen’

De grasgroei is momenteel prima.

Deze week moet de tweede snede al weer worden geoogst. Dit kan worden vastgesteld op basis van infrarood (NIR) analyses van het verse gras.

Vezelgehaltes

Met name de vezelgehaltes geven dat aan. Het NDF (neutral detergent fiber) bedraagt ruim 500 en ADF (acid detergent fiber) geeft daar ook aanleiding voor. Een optimale hoeveelheid verteerbare NDF in ruwvoer is essentieel voor goede benutting aldus ruwvoerspecialist Kees Meerbeek van Wolswinkel Mengvoerders. Dit bedrijf, Voercentrum Gelderse Vallei en Cargill hebben in samenwerking met Cargill Provimi op 30 mei, 16 monsters van vers gras onderzocht met mobiele NIR.