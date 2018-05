Ruim helft koeien krijgt geen droogzetter meer

Ruim 53% van alle koeien krijgt geen antibiotica meer toegediend bij het droogzetten.

Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren in haar . De gegevens komen uit een uitgebreid onderzoek in de periode mei 2016 en april 2017 bij 266 melkveebedrijven. In die periode pasten bijna alle bedrijven al selectief droogzetten toe.

Selectief droogzetten is alleen die koeien behandelen die op het moment van droogzetten verdacht worden van een uierinfectie.

Daling klinische mastitis

Op de deelnemende bedrijven waren er 27,4 gevallen van klinische mastitis per 100 koeien. Dat is een flinke daling. Uit vergelijkbaar onderzoek bleek namelijk dat het percentage klinische mastitis in 2013 nog op 32,2% lag.

Het is opvallend dat bedrijven, waar nog veel droogzetantibiotica is ingezet, ook het aantal klinische gevallen van mastitis hoger is. Daardoor zijn ook meer mastitispreparaten, behandeling met antibiotica tijdens lactatie, nodig.

Minder melk eind van de lactatie

Bijna alle melkveehouders proberen om hun droog te zetten koeien op het eind van de lactatie minder melk te laten geven. Daartoe geven de boeren minder krachtvoer aan het eind van de lactatie, of ze gaan minder frequent melken of ze verlagen de energiewaarde. Ook zijn er veehouders die meerdere van deze acties combineren.

Lager antibioticumgebruik

De veehouders zijn actief bezig met selectief droogzetten. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat ze het belangrijk vinden dat het antibioticumgebruik omlaag wordt gebracht. Daarnaast vinden ze dat ze nu op een juiste manier bezig zijn met selectief droogzetten en vinden ze ook dat ze met minder antibioticumgebruik nog steeds een goede boer kunnen zijn, aldus het onderzoek op basis van interviews met deelnemende veehouders.