Ontheffing blokkade kalveren I&R-affaire

Geblokkeerde bedrijven mogen kalveren die na 1 januari 2018 zijn geboren weer afvoeren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verleent geblokkeerde bedrijven ontheffing voor kalveren die na 1 januari 2018 zijn geboren. Dit geldt vanaf vrijdag 4 mei voor alle bedrijven die in het kader van de I&R-affaire zijn geblokkeerd. Voor alle andere dieren blijft de bedrijfsblokkade van kracht.

Dit naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van donderdag 3 mei. De voorzieningenrechter oordeelde dat een volledige bedrijfsblokkade niet nodig was en schorste de blokkade van kalveren die geboren waren na 1 januari 2018 op een geblokkeerde veehouderij.

Ontheffingen worden op dierniveau zichtbaar

De redenering van de rechter was dat kalveren die dit jaar zijn geboren, geen deel uit maken van het onderzoek naar onregelmatigheden met I&R.

Betrokken veehouders krijgen via RVO.nl een bericht over de ontheffing. De NVWA zegt zo snel mogelijk de ontheffingen op dierniveau zichtbaar te maken in het I&R-systeem.