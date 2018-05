Melkvee ook in 2018 onder fosfaatplafond

De fosfaatproductie van de melkveestapel komt in het eerste kwartaal 2018 uit op ruim 83 miljoen kilo fosfaat. Dat is duidelijk onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo.

De totale fosfaatproductie bedroeg in het eerste kwartaal 167 miljoen kilo, bijna 6 miljoen kilo onder het landelijk fosfaatplafond dat is afgesproken met Brussel. Dat blijkt uit de eerste Monitor fosfaat- en stikstof-excretie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2018. Daarin wordt een prognose gegeven van de fosfaat- en stikstofproductie in 2018 naar de stand op 1 april 2018.

Gemiddelde melkproductie per 1 april 2018

De fosfaatproductie voor rundvee is gebaseerd op actuele vee-aantallen uit de I&R-registratie, voor andere diersoorten is gerekend met de aantallen volgens de landbouwtelling 2017. Het aantal melkkoeien op 1 april 2018 bedroeg 1,626 miljoen. Dat is 2.000 meer dan op 1 januari 2018, maar 46.000 minder dan op 1 april 2017.

De gemiddelde melkproductie per 1 april 2018 kwam uit op 8.800 kilo melk per koe per jaar. Dat is het zogenoemde voortschrijdende gemiddelde van de voorgaande 12 maanden. De fosfaatproductie van melkvee op 1 april komt uit op 83,3 miljoen kilo, iets meer dan de 82,6 miljoen kilo per 31 december. Dat komt door de gestegen melkproductie en door vernieuwde gegevens over de voersamenstelling.

Fosfaatproductie hele veestapel

De fosfaatproductie over het jaar 2017 van de hele veestapel bedroeg 168 miljoen kilo fosfaat. Daarbij is bij rundvee gerekend met de gemiddelde aantallen in 2017 en die waren iets hoger dan het aantal eind december.

De fosfaatproductie van melkvee is in 2017 flink gedaald door het fosfaatreductieplan 2017. Daardoor kwam de fosfaatproductie weer onder het landelijk productieplafond. Dat was een belangrijke voorwaarde voor Brussel om Nederland een nieuwe derogatie te verlenen. Begin april heeft het Nitraatcomité ingestemd met een nieuwe derogatie voor 2018 en 2019. De definitieve regeling wordt op korte termijn verwacht. Dan kunnen boeren ook de aanvraag voor dit jaar indienen.