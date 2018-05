Heel Holland Hakselt

Met het zomerse weer wordt er in heel Nederland volop gemaaid en ingekuild.

Na de hoosbuien van 30 april is het weer aangetrokken, het meeste land opgedroogd en met een stabiele periode voor de boeg rond 5 mei is het gros van de melkveehouders en hun loonwerkers druk met het oogsten van de eerste snede.

Iets droger inkuilen

“Die eerste snede is krachtvoer op stam”, zo schetst Mark de Beer, adviseur bij Groeikracht, een adviesbureau voor de ruwvoerteelt. “De verteerbaarheid is hoog, het bevat veel eiwit en het suikergehalte loopt nu ook snel op.” Het snel gegroeide gras zal snel verteren in de koe. Om die verteringssnelheid wat te remmen is het advies om iets droger in te kuilen, tussen 45 en 50% droge stof.

Gras hakselen in inkuilen in Oostwold. - Foto: Koos van der Spek

Tweede snede iets natter oogsten

De tweede snede, die meestal sneller in de stengel schiet, kan dan juist iets natter worden geoogst en boven op de eerste snede gekuild worden, om zo de eerste snede te compenseren.

De opbrengst van de eerste snee varieert tussen 2,5 en 4 ton droge stof per ha. Het valt op dat de hogere, soms droogtegevoelige grond nu juist meer opbrengt dan de lagere percelen die relatief lang koud gebleven zijn. Deze koudere gronden kennen nu overigens wel een flinke eindspurt, zo ervaart De Beer.