Geen maximum aan melkproductie per koe

Er komt geen wettelijk maximum aan de melkproductie per koe, als het aan minister Carola Schouten ligt. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) had de minister gevraagd of ze zo’n maximum zou willen instellen.

De minister zegt dat de melkveehouderij tegenwoordig meer het accent legt op goede gezondheid en dierwelzijn. Een goede melkgift blijft noodzakelijk voor een goed verdienmodel in de melkveehouderij, maar daarbij staan een goede voeding, huisvesting en verzorging voorop”, aldus Schouten.

Zij geeft aan dat er bewust gekozen is voor een systeem van fosfaatrechten en niet van dierrechten. Het fosfaatrechtenstelsel stimuleert de melkveehouder om zijn koeien langer aan te houden, aldus de minister.

Ontoelaatbare praktijken

In de antwoorden op Kamervragen gaat Schouten ook in op incidenten bij runderslachterijen in Drachten en Hoogeveen. De minister schetst dat zich bij de slachterij in Hoogeveen mogelijk ontoelaatbare praktijken afspeelden. De slachterij weigerde relevante gegevens te verstrekken, waarna de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit overgegaan is tot een inval om de gegevens op die manier veilig te stellen.

Regelmatig ingegrepen

Uit een overzicht van de minister blijkt dat in de afgelopen jaren regelmatig op het betrokken slachthuis in Hoogeveen of bij transporteurs is ingegrepen. Bij transporteurs die bij de slachterij aanleverden werd in de afgelopen 4 jaar 18 keer ingegrepen, wat in totaal leidde tot 4 boetes en 16 schriftelijke waarschuwingen bij de vervoerder of bij de chauffeur. Daarnaast werd er 19 keer ingegrepen bij veehouders wegens aanvoer van dieren die niet geschikt waren voor vervoer. Dat leidde tot 17 schriftelijke waarschuwingen en 1 boete. Op het slachthuis zelf is de afgelopen drie jaar 8 keer een schriftelijke waarschuwing gegeven en een keer een boete. In 2 gevallen leidde dat bovendien tot een proces-verbaal dat aan het Openbaar Ministerie is voorgelegd.