Aanscherping graasdierpremie op natuurgrond

De regels voor de graasdierpremie worden volgend jaar in Nederland aangepast.

Aanleiding is een controle door de Europese Commissie naar de manier waarop de graasdierpremieregeling in Nederland wordt toegepast.

De graasdierpremie is met name bedoeld voor veehouders die runderen of schapen laten grazen op natuurterreinen. Natuurgronden zijn niet subsidiabel in het kader van de directe inkomenssteun in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Door de graasdierpremie krijgen de veehouders toch ondersteuning van de rechtstreekse betalingen.

Geen premie meer voor dieren die niet in natuur grazen

Volgens de Europese Commissie was de regeling in Nederland niet waterdicht. Daardoor konden ook veehouders een graasdierpremie ontvangen voor dieren die niet in natuurterreinen grazen. De ruimte in de regeling zal worden weggenomen, zodat het geld alleen terechtkomt bij boeren die daar recht op hebben.