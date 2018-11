RVO.nl: ook bij twijfel over vrijstelling zoogkoeien? Nú aanvragen

Zoogkoeienhouders die nog twijfelen over deelname aan de vrijstellingsregeling zoogkoeien, kunnen zich het best vandaag, dinsdag 6 november, aanmelden.

Dat geldt in elk geval voor bedrijven die eerder dit jaar fosfaatrechten hebben gekregen. Lukt het niet op 6 november, doe het dan zo snel mogelijk. De aanvraag is altijd weer in te trekken. Zo luidt het advies van RVO.nl op een bijeenkomst voor zoogkoeienhouders in Marum (Groningen).

Alleen als zoogkoeienhouders zich uiterlijk 6 november aanmelden, kan RVO.nl garanderen dat de toegekende fosfaatrechten voor eind 2018 doorgehaald kunnen worden. Dat is weer een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij.

1 december harde deadline

1 december 2018 blijft de harde deadline voor het aanvragen van de vrijstelling voor bedrijven die geen fosfaatrechten hebben ontvangen. Dat is ook de datum die in de regeling wordt genoemd. Alleen dan kan een zoogkoeienhouder in aanmerking komen voor vrijstelling in 2018 en volgende jaren, of met ingang van 2019. Dat is ook de datum die in de regeling wordt genoemd.

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders in het kort Vrijstelling vanaf 2018 en fosfaatrechten ontvangen? Meld je uiterlijk 6 november aan. Vrijstelling vanaf 2019 en fosfaatrechten ontvangen? Meld je uiterlijk 6 novembe r aan. Vrijstelling vanaf 2018 en geen fosfaatrechten ontvangen? Meld je uiterlijk 1 december aan. Vrijstelling vanaf 2019 en geen fosfaatrechten ontvangen? Meld je uiterlijk 1 december aan.

Alsnog weer afmelden: uiterlijk 31 december

Ondernemers die alsnog afzien van de vrijstelling, moeten dat uiterlijk 31 december per post of online via RVO.nl doorgeven. Als de fosfaatrechten dan al zijn doorgehaald, moet dat hersteld worden door het indienen van een bezwaarschrift tegen die doorhaling. Op de website van RVO.nl staan binnenkort meer vragen en antwoorden over fosfaatrechten voor vleesveehouders en de vrijstelling voor zoogkoeienhouders.

Zoogkoeienhouders Ymkje en Jelwin Kuipers hebben de bijeenkomst in Marum georganiseerd. Ze merkten net als veel anderen dat er nog veel vragen zijn over de regeling voor zoogkoeienhouders. Medewerkers van RVO.nl gaven een toelichting aan 100 zoogkoeien- en vleesveehouders.