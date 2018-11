FrieslandCampina houdt garantieprijs december gelijk

FrieslandCampina houdt de garantieprijs voor de maand december gelijk, voor zowel gangbare als biologische melk. De garantieprijs voor gangbare melk blijft € 37,25 per 100 kilo, de bio-garantieprijs € 47.

De kale voorschotprijs over het hele jaar bij een volume van 800.000 kilo en exclusief een afdracht van 5 cent per 100 kilo aan ZuivelNL komt uit op € 35,85 exclusief btw. Dat is € 1,77 per 100 kilo minder dan de voorschotprijs over 2017. Voor niet-weiders gaat daar nog 35 cent per 100 kilo af.

Lagere garantieprijs dan in 2017

De maximale voorschotmelkprijs bij 1,1 miljoen kilo en inclusief alle toeslagen bedraagt dit jaar € 37,03 per 100 kilo. Vorig jaar ging het om € 38,80 per 100 kilo.

De voorschotprijs voor biologische melk komt bij 800.000 kilo over hele hele jaar uit op € 47,72 per 100 kilo. Vorig jaar ging het om € 1,46 per 100 kilo meer.

Prijs voor basiszuivelproducten vertoont een licht dalende trend

Over het eerste halfjaar van 2018 heeft FrieslandCampina een pro-forma prestatieprijs vastgesteld van 55 cent per 100 kilo. Dat was 99 cent minder dan over de eerste helft van 2017. Aan de hand van de pro-forma prestatietoeslag is een interim-uitkering vastgesteld van 41 cent per 100 kilo. Vorig jaar ging het om € 1,17.

Referentiemelkprijzen te laag ingeschat

FrieslandCampina meldt dat het in de garantieprijs voor gangbare melk over december een correctie heeft verwerkt van 73 cent vanwege te laag ingeschatte referentiemelkprijzen in de afgelopen maanden. Anders was de garantieprijs gedaald. Verder meldt het bedrijf dat de prijsontwikkeling voor basiszuivelproducten momenteel een licht dalende trend vertoont. Over de garantieprijs voor biologische melk worden geen nadere ontwikkelingen vermeld.