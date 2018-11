Export Nederlandse kaas binnen EU licht gedaald

Waar de Nederlandse kaasexport binnen de EU licht daalde, steeg de export naar landen buiten de EU.

Nederland heeft tot en met augustus dit jaar binnen de EU 2% minder kaas geëxporteerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om een volume van 501.580 ton (-10.552 ton). Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Duitsland grootste kaasexporteur

De Duitse kaasexport binnen de EU bleef stabiel op 741.302 ton. Duitsland is binnen de EU de grootste kaasexporteur. Opvallend is dat relatief kleinere spelers als Denemarken, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk hun kaasexport binnen de EU flink wisten te verhogen. De totale kaasexport binnen de EU ligt tot en met augustus op 2.961.989 ton. Dat is 2% hoger ten opzichte van de dezelfde periode een jaar eerder.

Kaasexport naar landen buiten EU gestegen

De kaasexport van Nederland naar landen buiten de EU is tot en met september dit jaar wel toegenomen. Deze export steeg met 1,4 % naar 108.800 ton (+1.500 ton). Wat betreft de kaasexport naar landen buiten de EU is Nederland de grootste speler. Wel nam de kaasexport van Duitsland naar landen buiten de EU met 5,3% toe naar 100.500 ton. In totaal daalde de Europese kaasexport ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met een half procent naar 623.100 ton.

Wat betreft Nederland is het dit jaar wel zo dat de melkaanvoer is gedaald. In de eerste 10 maanden is nu 11,68 miljoen ton melk geleverd, vorig jaar was dat nog 11,95 miljoen ton.

Opvallend wat betreft de importcijfers is de fors toegenomen kaasimport van Rusland. Die nam in de periode tot en met september dit jaar toe met 76% naar 259.184 ton. Verreweg de grootste kaasexporteur naar Rusland is nu Wit-Rusland. Rusland stelde in 2014 een importverbod in op onder meer Europese zuivelproducten.