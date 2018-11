CDA: fosfaatprobleem groot maken en bij minister leggen

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil met een inventarisatie van de knelpunten die ontstaan bij melkveehouders als gevolg van de invoering van fosfaatrechten, ‘het probleem groot maken en dan op het bordje van de minister leggen’.

Tijdens een bestuursbijeenkomst van CDA-bestuurders in Ermelo zei Jaco Geurts dat melkveehouders in de problemen kunnen komen, terwijl hun situatie op het oog helemaal niet verwijtbaar is. “Ik probeer nu in kaart te krijgen over welke bedragen het gemiddeld per bedrijf gaat. Dat is niet gemakkelijk.”

Jaco Geurts - Foto: ANP

Geurts vindt dat het niet zo kan zijn dat de betrokken boeren eerst een boete moeten betalen en pas na bezwaar en beroep hun geld terug kunnen krijgen. Geurts oppert de mogelijkheid om voor stoppende boeren een ‘zachte landing ‘te bewerkstelligen. De rechten die stoppende boeren inleveren, zouden weer in de markt moeten komen.

De bestuursbijeenkomst in Ermelo, met CDA-Statenleden uit verschillende provincies, ging over de toekomst van de melkveehouderij, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de wolf. Via sociale media is een geluidsfragment van een deel van de bijeenkomst verspreid.

Keiharde smerige politiek

In dat fragment gaat Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in op de problematiek in de melkveehouderij en de rol die andere partijen daarin spelen. Zij concludeert: “Er wordt een keiharde smerige politiek gevoerd op dit moment.”

Ze maakt verwijten aan haar VVD-collega Jan Huitema. “Jantje Huitema zegt bij Drentse boeren: ik ga die knelgevallen helpen oplossen. Maar als wij gaan praten met Europees Commissaris Vestager wil hij helemaal niet mee.”

CDA-Kamerlid Geurts zegt in het fragment: “Alleen CDA‘ers maken zich hier druk om.”

Annie Schreijer-Pierik - Foto: ANP

Schreijer vindt dat er vanuit Nederland veel te weinig een beroep gedaan op de christendemocratische fractie in het Europees Parlement. “Het vorige kabinet heeft er een gigantische puinhoop van gemaakt. Die topambtenaar van landbouw – hoe heet ze ook alweer, mevrouw Sonnema – die loopt met een boog om ons heen. En als Marc Calon van LTO in Brussel is, loopt hij met een boog om ons heen, terwijl wij de grootste fractie zijn.”

Volgens Schreijer hebben leden van het Nitraatcomité haar in oktober 2016 verteld dat al 3 maanden eerder aan de zuivelsector en het kabinet was duidelijk gemaakt dat er geen derogatie zou worden verleend aan Nederland.

Nederland heeft daarna overigens wel derogatie verkregen voor een verkorte periode.