46% bezwaarschriften fosfaatrechten gegrond

46% van de bezwaarschriften die RVO.nl kreeg over de toebedeelde fosfaatrechten, is goedgekeurd. Dat zegt Arthur Liebregt, jurist van RVO.nl, tijdens een technische briefing over het fosfaatstelsel in de Tweede Kamer.

Ondernemers hebben 7.746 bezwaren over de fosfaatrechten ingediend bij RVO.nl. Daarvan zijn inmiddels 4.383 bezwaren afgehandeld.

Het grote aandeel gegronde bezwaren komt onder meer doordat de hoeveelheid geleverde melk anders was dan verwacht. “De primaire besluiten worden genomen op basis van de beschikbare informatie. Bij bezwaar krijgt de ondernemer de mogelijkheid om nieuwe informatie te geven, waardoor er nieuw licht op de zaak kan komen te liggen. Hierdoor kunnen gegronde bezwaren ontstaan”, geeft René van der Burg, directeur van RVO.nl, aan.

RVO.nl: zorgvuldigheid staat voorop

Veel boeren hebben nog altijd geen duidelijkheid over hun aantal fosfaatrechten. “We doen er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Maar we zitten op de balans van snelheid, zorgvuldigheid en organisatorische beheersbaarheid”, zegt Van der Burg. Het aantrekken van extra mensen is niet effectief, omdat deze mensen ingewerkt moeten worden. Dat neemt te veel tijd in beslag van de mensen die het werk doen. Sinds 2016 is het aantal mensen bij RVO.nl dat zich bezighoudt met het mestdossier toegenomen van 100 naar 270 fte. Daarnaast worden nog 80 fte juridische specialisten ingehuurd.

Niet alle boeren krijgen duidelijkheid voor 1 januari

RVO.nl kan niet garanderen dat alle ondernemers voor 1 januari duidelijkheid hebben over het aantal fosfaatrechten dat ze toebedeeld krijgen. “Ik realiseer me dat het voor boeren in deze situatie onzeker en ingewikkeld is als ze nog niet een definitief besluit hebben gekregen”, zegt Van der Burg. Hij zegt dat bedrijven in de tussentijd zelf op basis van de laatste beschikking die ze gehad hebben, moeten afwegen hoeveel dieren ze gaan houden.

Oog hebben voor individuele situatie van boeren

RVO.nl heeft in veel gevallen meer tijd nodig dan de wettelijke termijn om bezwaren af te handelen. De uitspraak van de rechter dat er meer oog moet zijn voor de individuele situatie van een ondernemer speelt hierbij een rol.

Van der Burg noemt het ernstig dat er boeren zijn die nog niet weten waar ze aan toe zijn. “Dat is niet goed”. Extra mensen aannemen heeft echter geen zin. Van der Burg zegt in de Kamer dat het fosfaatrechtenstelsel wel uitvoerbaar is, maar dat de veranderingen in de regels en de juridische uitspraken de uitvoering bewerkelijker maken. “Dat wil niet zeggen dat we het niet kunnen, maar het kost meer tijd”, aldus Van der Burg.