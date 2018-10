Fosfaatbank niet open voor 1 november

De fosfaatbank voor fosfaatrechten gaat op zijn vroegst open op 1 november 2018.

Grondgebonden boeren kunnen dan extra fosfaatrechten aanvragen die ze kunnen benutten vanaf 1 januari 2019. Dat schrijft minister Carola Schouten in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Loten om fosfaatrechten

In de regeling krijgen jonge boeren extra kans via het lotingssysteem: boeren die op het moment van aanvragen niet ouder zijn dan 40 jaar krijgen een dubbele kans in het lotingssysteem. Schouten maakt gebruik van een loting voor toekenning. Anders wordt de ontheffing per bedrijf te klein voor een voldoende bijdrage aan de bedrijfsvoering verwacht ze. Die verwachting is gebaseerd op de relatief kleine hoeveelheid fosfaat in de fosfaatbank en het verwachte grote aantal aanvragen. 12.000 bedrijven zouden in theorie een aanvraag kunnen doen omdat ze voldoen aan de voorwaarde voor grondgebondenheid.

Voorwaarden

Boeren die voldoen aan de voorwaarden krijgen via de fosfaatbank voor 5 jaar een ontheffing om meer melkveefosfaat te produceren dan volgens het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. Voorwaarden zijn: het bedrijf moet gedurende de gehele periode grondgebonden zijn; tijdens de ontheffingsperiode mogen geen fosfaatrechten verkocht worden en de jonge boer (indien van toepassing) moet de hele periode bedrijfshoofd blijven.

Wanneer is een bedrijf grondgebonden?

Ook in het aanvraagjaar moet de aanvrager grondgebonden zijn. Een bedrijf is grondgebonden als het aantal fosfaatrechten inclusief eerder toegekende ontheffingen uit de fosfaatbank kleiner is dan de fosfaatruimte. De fosfaatruimte is gebaseerd op het aantal hectares volgens de gecombineerde opgave maal de bijbehorende fosfaatgebruiksnorm. Natuurterrein telt onder voorwaarden ook mee: Met 70 kilo fosfaat voor grasland en 20 kilo fosfaat voor overig natuurterrein. Dat zijn dezelfde voorwaarden als in de regels voor de zogenoemde verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij.

Geen extra capaciteit

De minister geeft aan dat RVO.nl ‘alles in het werk stelt om binnen 13 weken na het einde van de aanvraagperiode een besluit te nemen over de ontheffing’. Er komt geen extra capaciteit. Verder is de inzet van RVO.nl erop gericht om voor de openstelling van de fosfaatbank alle herbeschikkingen vanwege de regeling voor jongvee fosfaatrechten af te ronden, schrijft de minister.

De normale openstelling van de fosfaatbank zal zijn op 1 september en 4 weken duren. De fosfaatbank wordt gevuld met de 10% afroming uit verhandelde fosfaatrechten. Dit jaar is de openstelling later omdat de regeling nog uitgewerkt moest worden en er toestemming nodig was vanuit Brussel.