Van Raai Eierhandel gaat verder in Barneveld

Woudenbergse eierhandel Van Raai Eierhandel gaat na 114 jaar verder in Barneveld.

Van Raai Eierhandel maakt een nieuwe start in Barneveld. Afgelopen weekend is de inventaris en de voorraad eieren overgebracht van Woudenberg (U.) naar een huurpand van 2.000 vierkante meter in Barneveld (Gld.). In Woudenberg bood de locatie waar de grootvader van de huidige eigenaar Jan van Raai 114 jaar geleden een eierhandel startte, geen toekomst meer. Met inmiddels rondom bebouwing en een nieuwe woonwijk in aanbouw.

Ruim een miljoen eieren per dag

“Ik heb altijd gezegd dat het mijn tijd wel zou duren”, zegt de 65-jarige directeur. Maar nu zijn zoon Mees (27) de eierhandel wil voortzetten, hebben ze gezocht naar een mogelijkheid die elders voor te zetten.

Van Raai Eierhandel handelt in eieren, maar sorteert ze niet. Het zelfstandige bedrijf levert eieren aan pakstations en aan de eierverwerkende industrie. Meer dan een miljoen per dag.

Het bedrijf slaat een deel van de eieren tijdelijk op, vanaf deze week in een bedrijfshal in Barneveld.