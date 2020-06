Voorlopig geen verbod op doden eendagshaantjes

Minister Schouten gaat voorlopig het doden van eendagshaantjes in Nederland niet verbieden.

Dat zegt ze in antwoord op Kamervragen hierover van SP-Kamerlid Frank Futselaar. De minister vindt dat er eerst meer commercieel toepasbare alternatieven voorhanden moeten zijn, voordat er eventueel een verbod kan worden ingesteld.

Verbod in Duitsland en Frankrijk

Duitsland en Frankrijk zijn wel van plan het doden van eendagshaantjes snel te gaan verbieden. Zij hebben gezamenlijk afgesproken dat het doden van eendagshaantjes uiterlijk eind 2021 beëindigd moet worden, en willen hier ook in EU-verband voor gaan lobbyen.

Eendagshaantjes zijn de broertjes van legkippen, en worden na uitkomst gedood en benut als diervoeding voor onder meer dierentuindieren.

Schouten laat weten de ervaringen uit het buitenland op dit gebied te willen gebruiken om met de sector verder in gesprek te gaan over het uitfaseren van het doden van de haantjes. Ze wil met hen bespreken wanneer het realistisch is om hier daadwerkelijk helemaal mee te stoppen. Leveranciers van technieken om kuikenembryo’s in het broedei te sexen, timmeren hard aan de weg. In Nederland, Duitsland en Frankrijk worden de eerste eieren verkocht van hennen waarvan de broertjes niet als eendagskuiken gedood zijn.

Technieken niet praktijkrijp

Tegelijk wordt hiervoor in Frankrijk nog een testmachine gebruikt, die nog niet praktijkrijp is, en blijkt de techniek die in Nederland en Duitsland wordt ingezet nog niet zonder kinderziektes. Een derde – Nederlandse – partij verwacht later dit jaar met een techniek commercieel op de markt te komen.