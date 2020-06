NVWA wil bewijs verbeterplannen voetzoollaesies

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert uitvoering verbeterplannen voetzoollaesies.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren of vleeskuikenhouders hun plannen om de voetzoollaesiesscore te verbeteren daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Alle vleeskuikenhouders bij wie de gemiddelde voetzoollaesiesscore de laatste twee jaar of nog langer te hoog was (80 punten of meer), krijgen van de NVWA een brief waarin hen wordt gevraagd bewijsstukken van de genomen maatregelen te overleggen.

Controle voetzolen op slachterij

Van elk koppel vleeskuikens worden in de slachterij (steekproefsgewijs) de voetzolen gecontroleerd op zweren en uitgedrukt in een score: 0 (geen voetzoollaesies), 1 (matige voetzoollaesies) of 2 (ernstige voetzoollaesies). Dit levert een koppelscore op tussen 0 en 200. Hoe lager de voetzoollaesiescore (VZL-score), hoe beter. Pluimveehouders moeten VZL-scores van hun koppels doorgeven aan brancheorganisatie Avined.

Voetzoollaesies zijn pijnlijke zweren onder de poten van vleeskuikens die nadelig zijn voor het dierenwelzijn. - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Verbeterplan indienen bij RVO.nl

Wanneer de gemiddelde VZL-score over een jaar 80 of meer is, moet een pluimveehouder voor 1 februari van het volgend jaar een verbeterplan indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In het plan moeten ze beschrijven welke maatregelen ze gaan nemen om de voetzoollaesiescore – en daarmee het welzijn van de vleeskuikens – te verbeteren. Wanneer de gemiddelde VZL-score over een jaar boven de 120 ligt, moet de pluimveehouder voor 1 maart een verbeterplan indienen en moet hij tevens uiterlijk op die datum minder dieren opzetten (max. 39 kilo/m2).

Administratieve controle

De NVWA gaat nu een administratieve controle uitvoeren bij vleeskuikenbedrijven die de afgelopen twee jaar of langer een te hoge VZL-score hadden, die dus meerdere keren een verbeterplan hebben moeten insturen naar RVO.nl. Die pluimveehouders worden gevraagd bewijsstukken op te sturen waaruit blijkt dat de in de verbeterplannen aangekondigde maatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De NVWA gaat die bewijsstukken beoordelen, waarna een inspecteur contact op neemt met het vleeskuikenbedrijf om de bevindingen te bespreken. De voetzoollaesiesscores van de voorgaande jaren en de scores tot nu toe in 2020 worden doorgenomen waarna samen met de pluimveehouder wordt besproken hoe die er voor gaat zorgen dat de gemiddelde score van 2020 wel onder de 80 punten uit gaat komen.

Om hoeveel vleeskuikenbedrijven het gaat, kon de NVWA niet zeggen.