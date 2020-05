Oekraïense eiergigant wil uitbreiden in Letland

Het Oekraïense bedrijf Ovostar Union en dochteronderneming Gallusman hebben plannen om in Letland een groot nieuw leghennenbedrijf uit de grond te stampen. Met het megaproject zou € 100 miljoen gemoeid zijn. Dat melden Oekraïense media.

De bouw van het complex moet begin 2021 van start gaan. Het nieuwe bedrijf is goed voor tweehonderd arbeidsplaatsen. Gallusman wordt na realisatie van de nieuwbouw de grootste producent van eieren en eiproducten in Noord-Europa, zo melden Oekraïense media. De eieren en eiproducten moeten hun weg vinden op de Europese markt en in het Midden-Oosten.

Ovostar Union

Ovostar Union is een van de grootste eierproducenten in Europa. Het Oekraïense bedrijf produceerde in 2018 1,6 miljard eieren. In totaal hield het bedrijf dat jaar 6,4 miljoen leghennen.