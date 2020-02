Dubbele reiniging voor pluimveetransport uit Duitsland

De NVWA stelt een dubbele reiniging en ontsmetting (R&O) verplicht voor pluimveetransport uit Duitsland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft met ingang van dinsdag 11 februari een dubbele reiniging en ontsmetting (R&O) verplicht gesteld voor pluimveetransport afkomstig uit Duitsland.

Dit is gedaan in verband met de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij hobbydieren in de deelstaat Baden-Württemberg.

Vervoermiddelen voor gevogelte of broedeieren die leeg terugkeren of komen uit Duitsland, moeten onmiddelijk na binnenkomst in Nederland een tweede R&O ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

Lijsten van erkende R&O-plaatsen staan online

Lijsten van deze erkende R&O-plaatsen staan op de website van de NVWA.

Eerder dit jaar stelde de NVWA al een dubbele R&O verplicht voor pluimveetransport afkomstig uit Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Tsjechië in verband met uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in die landen.