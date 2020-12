Reclame Code Commissie vindt klacht reclame Nepluvi terecht

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft volgens de Reclame Code Commissie terecht geklaagd over een advertentie van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi).

In de advertentie wordt een te rooskleurig beeld geschetst van de omstandigheden waaronder vleeskuikens in de EU worden gehouden. Door de onjuiste informatie kan een consument ertoe worden gebracht om zo’n kip te kopen. Dat is misleidend en daardoor oneerlijk, heeft de Reclame Code Commissie bepaald.

Niet representatief

De advertentie toont een kip, die bij royaal daglicht rondpikt op een strobaal. In de begeleidende tekst stelt Nepluvi dat “in de Europese Unie kippen vrij rondscharrelen in de stal”. Wakker Dier stelt volgens de Reclame Code Commissie terecht dat slechts een kleine minderheid van de vleeskuikens zo leeft. “Het beeld van de kip in de advertentie is dus niet representatief en stemt onvoldoende overeen met de werkelijkheid zoals die voor de meeste Europese kippen geldt”, aldus de commissie.

Europese subsidie

De EU subsidieert met € 4,4 miljoen een campagne van de pluimveesector om de kipconsumptie in zes Europese landen te laten groeien. De advertentie is daar onderdeel van.