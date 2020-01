Eendenintegratie Duck-To levert eendenvlees aan huis

Duck Delivered levert sinds deze maand eendenvlees(producten) aan huis bij consumenten.

Via deze merknaam wil eendenintegratie Tomassen Duck-To B.V. de verkrijgbaarheid van Nederlands eendenvlees in Nederland vergroten. Eendenvlees wordt in Nederland nog weinig gegeten. De gemiddelde consumptie is zo’n 300 gram gemiddeld per hoofd per jaar. Ter vergelijking: in Duitsland ligt het verbruik net boven de 1 kilo.

Gekoeld bezorgd

Via de website duckdelivered.nl zijn diverse eendenvleesproducten te bestellen. Die worden tussen 18.00 en 22.00 uur bezorgd op een door de klant gekozen dag, mits voor 11.00 uur besteld nog dezelfde dag. De bestelling word afgehandeld en gekoeld bezorgd (in iso-wraps en coolpacks) door foodexperts van Red je Pakketje, die gespecialiseerd zijn in de distributie van versproducten. De kosten van de bezorging zijn € 5,95 per bestelling bij bestelbedragen tussen € 15 en € 55 en € 3,50 per bestelling bij bestelbedrag tussen € 55 en € 75. Bestellingen met een bestelbedrag boven € 75 worden gratis thuisbezorgd.

Assortiment Het assortiment bestaat uit vers eendenvlees, zoals hele eend, eendenbout, eendenrollade, eendenborstfilet, eendendijenvlees, eendenburgers, en bereid eendenvlees zoals pullet duck, eenden ham (naturel of peper) en gerookte eendenborstfilet. Het verse eendenvlees komt van de eendenslachterij in Ermelo, de bereide producten worden geleverd door LuckyDuck Int. Food in Uden, ook onderdeel van de Tomassen Duck-To-eendenintegratie.

Promotie eendenvlees

Eendenvlees in de supermarkt is meestal afkomstig van Barbarie-eenden in Frankrijk. Dit is goedkoper dan het in Nederland geproduceerd eendenvlees, dat afkomstig is van een ander ras (Peking-eend) die in een lagere bezetting wordt gehouden.

Tomassen Duck-To zet zich al langer in om Nederlands eendenvlees in Nederland te promoten. Met succes. “Inmiddels staat eend op steeds meer restaurants op de menukaart. Dus gaan we nu voor de nieuwe uitdaging: eend voor thuisbereiding”, zegt Erwout van Wolfswinkel van Tomassen Duck-To.

Met DuckDelivered.nl wil de eendenintegratie de thuisconsumptie van eend(envlees) stimuleren. Van Wolfswinkel: “En van de zomer willen we eend voor op de barbecue introduceren.”

DuckDelivered.nl werd tijdens de deze week gehouden Horecava-beurs geïntroduceerd.

De site bevat ook recepten en bereidingstips.