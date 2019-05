Saldo vleeskuikenbedrijf 30% lager dan vorig jaar

In maart 2019 is het saldo van een standaardbedrijf met gemiddeld 100.000 vleeskuikens ruim € 8.000 ofwel 30% lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dat is het gevolg van lagere opbrengsten en hogere voerkosten. Het saldo is net voldoende om een positief inkomen te realiseren. Dat meldt Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Groter aanbod kuikenvlees uit buitenland

Eind vorig jaar daalden de opbrengstprijzen sterk door een groter aanbod van kuikenvlees uit het buitenland. In november en december gingen de contractprijzen bijna wekelijks omlaag. In januari stabiliseerden de prijzen, gevolgd door een lichte stijging in februari en maart. Vergeleken met maart vorig jaar is de contractprijs 2% lager, waardoor de opbrengsten voor het standaardbedrijf € 3.700 euro lager uitkomen.

Goedkoop pluimveevlees uit Polen en Oekraïne

De prijzen op de vleesmarkt kwamen eind vorig jaar onder druk door onder andere aanbod van lager geprijsd vlees vanuit Polen en Oekraïne. Bovendien leverde Brazilië haar jaarquotum ineens vol nadat de handel wegens corruptieschandalen en salmonellabesmettingen maandenlang had stilgelegen.

Pluimveevleesproductie groeit in 2019

Volgens de EU-prognose zal de totale pluimveevleesproductie in 2019 verder groeien. Vooral in Polen neemt de productie verder toe, maar ook in Frankrijk en Spanje wordt een groter aanbod verwacht. De voerkosten stegen vooral in het vierde kwartaal van 2018 fors door hogere graanprijzen als gevolg van de droogte in de zomer.