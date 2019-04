EU-parlementariërs willen druk op Oekraïne houden

De verhoging van het Oekraïense importquotum op pluimveevlees is het verkeerde signaal aan de pluimvee-industrie. Dat schrijven Europarlementariërs Jan Huitema, Hilde Vautmans (Liberale fractie) en de christendemocraten Annie Schreijer-Pierik en Tom Vandenkelaere in een brief aan Europees handelscommissaris Cecilia Malmström.

De Europese Commissie heeft de onderhandelingen over de invoer van pluimveevlees met Oekraïne heropend, nadat bleek dat Oekraïne via een slinkse methode kipfilets op de Europese markt bracht, zonder daarvoor het invoertarief van kipfilets te betalen. De Oekraïense producent laat een klein deel bot aan het filet zitten, waardoor het vlees in een andere tariefgroep valt. Met een eenvoudige bewerking kan het vlees in de EU worden omgezet in kipfilets.

De parlementariërs vinden dat met de verhoging van het invoerquotum in feite sprake is van het reguleren van een illegale import. Daarnaast vragen ze aandacht voor de invoer van batterij-eieren uit Oekraïne. In de brief dringen ze er bij de Europese Commissie op aan om eerlijke concurrentie te bewerkstelligen tussen ingevoerde eieren en eieren die onder de regels van de Europese wetgeving zijn geproduceerd.