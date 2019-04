Dierenbescherming: Beter Leven voor alle vleeskuikens

Het streven van de Dierenbescherming (DB) is dat al het kippenvlees dat verkocht wordt in de Nederlandse supermarkten gehouden wordt onder het 1 ster Beter Leven-keurmerk.

Daarnaast vindt de Dierenbescherming het noodzakelijk om ook het welzijn voor vleeskuikens die bestemd zijn voor export te verbeteren. Dit concludeert DB naar aanleiding van een enquête van de Europese dierenbeschermingsorganisatie (Eurogroup for Animals) onder ruim 7.000 respondenten in Europa. Bijna de helft, 46% van de Europese consument die ondervraagd is, heeft de intentie om vlees te kopen van kippen die onder betere welzijnsomstandigheden hebben geleefd, waaronder vrije uitloop, biologisch of een ander dierenwelzijnslabel.

Stal met uitloop

Een meerderheid van de Europese consument heeft de voorkeur voor vleeskuikens gehouden in een stal met een (overdekte) uitloop. Voor kippenvlees met het Beter Leven-keurmerk is dat al een van de eisen, maar dit geldt nog niet voor de traag groeiende rassen die met meer stalruimte geproduceerd worden voor de Nederlandse supermarkten.

Strengere wetgeving

Van de Europese consumenten vindt 89% dat het welzijn van de kippen beter beschermd moet worden en er wetgeving voor nodig is. Strengere wetgeving is nodig volgens de ondervraagden voor betere dierenwelzijn, 46%, maar ook voor voedselveiligheid, 16% en milieueisen, 14%. Met de enquête wil de DB onderstrepen dat er iets moet veranderen in de vleeskuikensector. Het concept van de Nederlandse supermarkten is een stap in de goede richting, maar niet voldoende volgens de dierenwelzijnsorganisatie.