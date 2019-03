Schouten vindt Oekraïense pluimveevleesexport onwenselijk

Landbouwminster Carola Schouten vindt het zeer onwenselijk dat Oekraïne allerlei wegen aan het bewandelen is om op een niet afgesproken manier kippenvlees in vrij grote hoeveelheden op de Europese markt te brengen.

Dat zegt ze in een debat in de Tweede Kamer in reactie op vragen van PVV-Kamerlid Barry Madlener. Hij wil af van deze import omdat het slecht is voor de Nederlandse pluimveehouders.

Maas in de wet in associatieverdrag

Schouten noemt het een maas in de wet van het associatieverdrag met Oekraïne. “We hebben er bij de Commissie op aangedrongen dat de Commissie die maas moet gaan dichten. De Commissie is daarmee bezig”, zegt Schouten. Ze vindt dat de mazen in de wet niet misbruikt mogen worden. “Als wij zaken uit Oekraïne toestaan op onze markt, moeten die ook aan de eisen voldoen die wij aan dierenwelzijn stellen. Dat is ook onderdeel van het associatieverdrag. En ik heb ook geconstateerd dat daar nog wel wat stappen gezet moeten gaan worden.”

Laatste woord nog niet gesproken

Madlener zegt het gevoel te hebben dat de EU de sluipweg van Oekraïne wil legaliseren. “Het lijkt erop dat men daar gaat zeggen: u mag niet meer die kip met dat borststuk eraan invoeren, maar in ruil daarvoor mag u 2,5 keer zo veel kip exporteren naar Europa.” Schouten zegt dat het laatste woord over deze kwestie zeker nog niet is gesproken.