Meer Nederlandse eieren in Duitse supermarkt

Nederlandse eieren hebben in het laatste kwartaal van 2018 terrein gewonnen in de Duitse supermarktschappen.

Dit blijkt uit recente cijfers van marktbureau MEG. Na de fipronil-crisis schoot het aandeel Duitse eieren in Duitse supermarkten omhoog (uitgezonderd het eerste kwartaal van 2018). In het derde kwartaal van 2018 was het marktaandeel van Duitse eieren bij Duitse supermarkten 82,5%, in het laatste kwartaal daalde dit naar 80,9%. In absolute aantallen importeerde Duitsland in die periode van oktober tot december 1,1 miljard eieren uit Nederland, 7,3% meer dan in het laatste kwartaal van 2017.

1,1% uit andere landen

Behalve eieren afkomstig uit Duitsland liggen er nagenoeg alleen maar Nederlandse eieren in de Duitse supermarktschappen. Het aandeel Nederlandse eieren in het laatste kwartaal was 18%, de resterende 1,1% komt uit andere landen. Duitsland importeert wel veel eieren uit Polen, maar die worden nagenoeg alleen gebruikt voor de verwerking en niet rechtstreeks aan de consument verkocht.

Aandeel Duitse eieren hoogste bij bio

Het aandeel van Duitse eieren in het laatste kwartaal 2018 is vergelijkbaar met het laatste kwartaal van 2016, het jaar voor de fipronil-crisis (toen 80,7%). Het aandeel Duitse eieren is het hoogst in het segment biologisch (86,2% in het vierde kwartaal 2018), gevolgd door vrije uitloop (84,4%), en het laagst bij scharrel (76,4%).