Bio-eieren: van vraag- naar drukmarkt

De markt voor biologische eieren staat flink onder druk en is veranderd van een vraag- in een drukmarkt.

Dit zei Johan Verbeek, voorzitter van coöperatie Biomeerwaarde Ei, dinsdag 19 maart tijdens een forumdiscussie tijdens de beurs Dutch Poultry Expo.

Afzet Nederlandse eieren in Duitsland onder druk

De afzet van Nederlandse (biologische) eieren in Duitsland heeft een flinke tik van de fipronil-affaire gehad en in combinatie met de uitbreiding van de eierproductie in Duitsland en de toenemende voorkeur van Duitse consumenten voor Duitse en regionaal geproduceerde producten, is de afzet van Nederlandse eieren in Duitsland onder druk komen te staan. En waar Biomeerwaarde ei tot nu toe altijd het merendeel van de eieren van de leden al vooruit voor vaste prijzen had verkocht en slechts zo’n 10% los, verkoopt de coöperatie nu, noodgedwongen, bijna alle eieren los. En krijgen de leden uitbetaald op een wekelijkse achteraf notering.

Geen voorschotprijs

Biomeerwaarde Ei, die dit jaar 5 jaar bestaat, kon de leden daardoor het afgelopen najaar voor het eerst in haar bestaan geen (voorschot)prijs voor de eieren in het komende jaar voorleggen.

Concurrentie van Beter Leven

Sinds januari moet Biomeerwaarde Ei in verhouding meer eieren in Nederland afzetten. Daar ondervindt het bio-ei concurrentie van eieren met Beter Leven keurmerk, die bij enkele supermarktketens het ‘gewone’ scharrelei hebben vervangen. Verbeek: “We worden bijna uit de markt gedrukt door BLk 1 ster-eieren.”

Verhaal vertellen aan consumenten

Met Pasen in het vooruitzicht, loopt de afzet van biologische eieren een stuk beter, aldus Verbeek. Biomeerwaarde Ei werkt er aan om de biologische markt op een andere manier te positioneren. “Wij moeten ons verhaal vertellen aan de concumenten.”

Biologische pluimveehouders zetten van ongeveer 600.000 legkippen de eieren af via Biomeerwaarde Ei. Dat komt overeen met zo’n 25% van de biologische productie.