Kamer wil Oekraïense eieren niet opnemen in verdrag

De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat er bij de onderhandelingen met Oekraïne over het verdrag met de EU extra aandacht is voor het beperken van de import van eieren en kip die niet volgens de Europese normen zijn geproduceerd.

Een motie van PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand die hierom vroeg, kreeg steun van PvdD, SP, SGP, PVV en FvD, maar haalde daarmee nog lang geen meerderheid.

Oekraïne voldoet niet aan dierenwelzijnseisen

De Nederlandse pluimveesector kampt met concurrentie vanuit de Oekraïense leghennen- en vleeskuikensector, omdat het land nog niet aan de Europese eisen voor dierenwelzijn voldoet. Op termijn zegt het land hier wel aan te gaan voldoen. Zo worden er nog steeds kooieieren geïmporteerd.

Internationale handelsafspraken

Eerdere verzoeken om de import van deze producten te stoppen, strandden ook. Landbouwminister Carola Schouten heeft eerder te kennen gegeven dat ingrijpen in deze productenstroom niet mogelijk is vanwege internationale handelsafspraken. In de motie wordt niet direct gevraagd om de import te stoppen, maar om bij de onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne in te zetten op zodanige eisen dat de grootschalige import van eieren en pluimveevlees uit Oekraïne nog dit jaar zou stoppen.

Importheffingen omzeilen

De Europese Commissie gaat opnieuw onderhandelingen met Oekraïne over het verdrag, omdat het land importheffingen omzeilt door kippenborsten met kleine stukjes vleugel te exporteren naar de EU, die in Europa eenvoudig verwerkt kunnen worden tot kipfilets waar wel importheffing voor betaald moet worden.