EU verhandelt meer pluimveevlees

De EU-landen hebben in de eerste acht maanden van dit jaar 576.866 ton pluimveevlees geïmporteerd en 1.265.488 ton geëxporteerd.

Dat is 7,4%, respectievelijk 8,7% meer dan in de periode januari tot en met augustus vorig jaar. In de voorgaande twee jaren was sprake van een daling van de import van pluimveevlees, terwijl bij de export in de twee voorgaande jaren ook al sprake was van een toename.

Bij de import zijn Brazilië (215.562 ton) en Thailand (215.293 ton) met voorsprong de belangrijkste herkomstlanden. Samen zijn deze landen in de eerste acht maanden goed voor 74,7% van de totale EU-import. Brazilië was jarenlang de koploper, maar door de vleesschandalen had het de koppositie verspeeld aan Thailand. Tot nu toe dit jaar doen beide landen nauwelijks voor elkaar onder. Op afstand volgt Oekraïne, daarachter Chili en China.

Bij de export zijn spelen meer landen een rol, met als top-3 de Filipijnen (142.088 ton), Ghana (124.233) en Oekraïne (113.179). Gedrieën zijn deze landen goed voor 29,9% van de EU-uitvoer. De uitvoer naar de Filipijnen groeide in de eerste acht maanden met 33,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2018, die naar Ghana met 11,2%, terwijl die naar Oekraïne 3,8% steeg.

Grootste groeier in de groep van belangrijke exportbestemmingen is Zuid-Afrika; door meer dan een verdubbeling tot 92.683 ton staat dit land nu op de derde plaats, goed voor 7,3% van de exporthoeveelheid. In 2016 voerde Zuid-Afrika de lijst van exportbestemmingen nog aan met 17% van de EU-export.