Nederlandse productie en uitvoer eieren hersteld

De productie en export van eieren in Nederland heeft zich vorig jaar hersteld na de fipronil-affaire die zich in de nazomer van 2017 openbaarde.

Volgens cijfers van Eurostat, waarover Marktinfo Eier & Geflügel publiceert, produceerde Nederland vorig jaar 625.000 ton consumptie-eieren, 3,1% meer dan in 2017.

In dat jaar exporteerde ons land volgens Eurostat 5,54 miljard tafeleieren, 10% minder dan in 2016. Tot en met het derde kwartaal in 2018 bedroeg de export van tafeleieren 4,68 miljard stuks. Dat was 21% meer dan in de eerste 9 maanden in 2017 en 5% meer dan in hetzelfde tijdvak in 2016.

Van de Nederlandse eierexport vorig jaar had 95% een bestemming in de EU. Duitsland was, zoals gewoonlijk, de belangrijkste exportbestemming met 78% van het exportvolume.