EU exporteert meer pluimveevlees

Vanuit de Europese Unie is tot en met oktober dit jaar 7,2% meer pluimveevlees geëxporteerd dan in dezelfde periode in 2017. Belangrijkste afzetbestemming: Oekraïne. Sinds het sluiten van het associatieverdrag komt er niet alleen veel pluimveevlees vanuit Oekraïne naar de EU, maar gaat er ook steeds meer pluimveevlees vanuit de EU naar Oekraïne.

Tot en met oktober exporteerde de EU 151.185 ton pluimveevlees naar Oekraïne, 17% meer dan in die periode een jaar eerder. In diezelfde periode importeerde de EU 105.515 pluimveevlees uit Oekraïne. Waar de export vanuit de EU op de handelsbalans in volume de invoer overtrof, is het beeld in exportwaarde omgekeerd. De totale invoer vanuit Oekraïne vertegenwoordigde een waarde van € 182 miljoen, tegenover een exportwaarde van € 78 miljoen. Kort gezegd betekent het dat de EU duurdere delen uit Oekraïne importeert, dan het zelf exporteert.

Ditzelfde plaatje is terug te zien in de totale handelsbalans. Waar de EU tot en met oktober dit jaar in totaal 1.485.322 ton aan pluimveevlees exporteerde, werd 687.602 ton geïmporteerd. In waarde ging dit echter bijna gelijk op: de totale export vertegenwoordigde een waarde van € 1.730 miljoen, de totale invoer oversteeg deze zelfs iets met een waarde van € 1.747 miljoen.