Brutomarge legkippen in 2018 lager dan in 2017

De brutomarge van leghennen was vorig jaar lager dan in 2017, maar lag ruim boven het gemiddelde in de voorgaande 10 jaren (2008-2017).

Dit blijkt uit berekeningen van het vakblad Pluimveehouderij.

Door de extreem hoge eierprijs in de laatste maanden van 2017 als gevolg van de fipronil-affaire, stegen de marges in dat jaar tot bijna het driedubbele van het 10-jarig gemiddelde. In 2018 was de eierprijs nog enkele maanden hoog, maar daarna daalde die.

De brutomarge – de opbrengsten van eieren en uitgelegde legkip minus de kosten van voer en de prijs van de jonge hen – was vorig jaar bij kooikippen gemiddeld 37,8 cent per maand en bij bruine scharrelhennen 65,8 cent. Dat is bij kooikippen 38,2 cent en bij bruine scharrelhennen 22,9 cent minder dan in 2017. Maar lag respectievelijk 8,6 en 27 cent boven het 10-jarig gemiddelde.

Eieropbrengst boven 10-jarig gemiddelde

De gemiddelde eieropbrengst per maand (€ 1,33 bij kooikippen en € 1,72 bij bruine scharrelhennen) was weliswaar gemiddeld respectievelijk 36 en 20 cent minder dan in topjaar 2017, maar lag respectievelijk 4 en 21 cent boven het 10-jarig gemiddelde.

Voerkosten lager dan 10-jarig gemiddelde

De gemiddelde voerkosten per maand lagen in 2018 op € 0,74 cent bij kooikippen en € 0,80 bij bruine scharrelkippen. Dat is bij beide 2 cent meer dan in 2017, maar respectievelijk 4 en 6 cent minder dan het langjarig gemiddelde.