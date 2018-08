Actie ‘eieren voor voedselbank’ verlengd

De aanmeldtermijn om op Wereldeidag, vrijdag 2 oktober, eieren aan de voedselbank te schenken, is verlengd tot 22 augustus.

Hiertoe is besloten om meer aanmeldingen te krijgen. Pluimveehouders kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar consument@mmmeggies.nl met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en het aantal te doneren eieren.

Maatschappelijke bijdrage

Tot donderdag 16 augustus hadden 34 pluimveehouders toegezegd om op Wereldeidag eieren aan de lokale voedselbank te schenken. Met elkaar gaan ze 22.910 eieren doneren. Met deze actie kunnen pluimveehouders gezamenlijk een maatschappelijk bijdrage leveren. En het is een mooie kans om de legpluimveesector en het eigen bedrijf onder de aandacht te brengen, aldus Stichting ‘Blij met een Ei’ en de mmmEggies, die tot deze actie hebben opgeroepen. De voedselbank in de regio neemt contact op over het ophalen van de eieren.