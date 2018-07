Einddatum eierverkoop behandelde kip opgeschoven

Eieren van kippen waarvan de snavel behandeld is, mogen nog tot 30 juni 2020 afgezet worden onder het IKB Ei-keurmerk.

IKB Ei had deze datum eerder vastgesteld op 31 december 2019, maar heeft deze nu een half jaar opgeschoven.

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle eieren die afgezet worden onder het IKB Ei-keurmerk afkomstig zijn van kippen waarvan de snavel onbehandeld is. Het verbod op het daadwerkelijk behandelen van snavels van legkippen binnen het keurmerk schuift niet mee vooruit, en gaat zoals eerder aangekondigd in op 1 september 2018. Voor hennen in opfok die voor die tijd zijn behandeld, geldt een overgangstermijn.

Bedrijven die niet deelnemen aan IKB Ei mogen nog enkele maanden langer snavels laten behandelen. Het verbod op behandelen van legkippen wordt vanaf 1 januari 2019 wettelijk van kracht.