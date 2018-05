Productie kwartelei zonder ontheffing mocht tijdelijk

Een Nederlands bedrijf heeft in 2016 zonder ontheffing tegen de regels kwartels gehouden en eieren daarvan geleverd aan het Nederlandse bedrijf Eicom.

Het bedrijf had wel een ontheffing aangevraagd voor het houden van kwartels, maar die werd geweigerd. De overheid gaf het bedrijf desalniettemin toestemming de legperiode van de dieren af te maken en de kwartels uiterlijk eind 2016 te verwijderen van het bedrijf.

Dat blijkt uit antwoorden van minister Carola Schouten op Kamervragen van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). De vragen werden gesteld naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, dat vaststelde dat het bedrijf Eicom Franse kwarteleieren leverde, terwijl het suggereerde alsof de eieren van de Veluwe kwamen.

Directeur van Eicom Henk van Hamersveld erkende in Boerderij dat zijn bedrijf in de fout is gegaan. Van Hamersveld zei toen dat een stalbrand bij de leverancier er de oorzaak van was dat er geen Nederlandse kwarteleieren meer werden geleverd.

Geen goed beeld van kwartelhouderij in EU

Schouten zegt in de brief aan de Kamer dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog onderzoek doet naar illegale productie van kwarteleieren in Nederland. De NVWA heeft inspecties gedaan op 3 locaties van de betreffende kwartelboer, waarbij geen kwartels werden aangetroffen.

De minister zegt geen goed beeld te hebben van de omvang van de kwartelhouderij in de Europese Unie. Zij vindt dat binnen de EU nadere beperkingen moeten worden gesteld aan het houden van kwartels voor de eierproductie. Daarbij zegt ze dat het houden van deze dieren in legbatterijen geen ruimte biedt voor het natuurlijk gedrag, zoals de behoeften aan schuilen en stofbaden.