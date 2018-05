EU in gesprek met Oekraïne over ‘kip-achterdeur’

De Europese Commissie is in gesprek met de Oekraïense autoriteiten over een hiaat in het vrijhandelsverdrag tussen Europa en Oekraïne.

Door de misser kunnen Oekraïense producenten nu onbeperkt en zonder invoerheffing borstfilet naar de Europese Unie exporteren.

Borstfilet altijd gevoelig product

De Europerse Commissie zegt dat het niet haar intentie is geweest de invoer van dit product volledig vrij te geven. Een afgevaardigde van de Commissie zei afgelopen week tegen de landbouwcommissie van het Europees Parlement dat Europa borstfilet altijd heeft beschouwd als ‘gevoelig product’ bij onderhandeling voor handelsverdragen en dat de invoer hiervan daarom in geen enkel handelsakkoord vrijgegeven. “Dat was ook het geval in het verdrag met Oekraïne”, stelde de vertegenwoordiger van de Commissie.

Bijzondere versnijding

In het handelsverdrag zijn quota afgesproken voor de categorieën waaronder normaal borstfilet ingevoerd wordt. Oekraïense producenten voeren nu echter een aparte versnijding in van een borstkap waar een deel van de vleugel nog aan zit, die op Europese bodem uitgesneden wordt. De bijzondere versnijding past onder geen enkele andere categorie en valt daarom onder de categorie ‘overig’, waarvoor de invoerheffing in het akkoord op nul is gezet. De Europese organisatie van pluimveevleesverwerkers Avec heeft de Commissie gevraagd om snel actie te ondernemen, zeker nu invoer onder de overige categorie toeneemt.

Commissie wil nieuwe afspraken

De Commissie heeft bij de Oekraïense autoriteiten gesuggereerd dat de nieuwe versnijding mogelijk door de producenten specifiek is bedacht om gebruik te maken van de categorie ‘overig’ en wil opnieuw in gesprek over de afspraken in het akkoord. “Als dat niet haalbaar is, gaan we andere alternatieven verkennen,” aldus de Commissie.

Kratten met borstkappen in een Nederlandse pluimveeslachterij. - Foto: Koos Groenewold

Alleen vrijgegeven in akkoord met Oekraïne

Europarlementariërs toonden zich kritisch over hoe deze achterdeur in het akkoord heeft kunnen komen en wat dit betekent voor andere ‘gevoelige producten’ en andere handelsakkoorden. Specifiek wat betreft de categorie ‘overig’ voor pluimveevlees heeft de Commissie alle andere handelsverdragen gecheckt. In geen enkel ander handelsverdrag is die categorie verder vrijgegeven.

Voorstellen vooraf voorgelegd aan industrie

De Commissie verdedigde zich verder tegen kritiek met een reactie dat voorstellen voor het akkoord vooraf zijn voorgelegd aan de pluimvee-industrie, en dat de categorie overig tijdens de onderhandelingen niet benut werd. “Dat zij een nieuwe versnijding zouden creëren konden we niet voorspellen,” stelde de Commissie-afgevaardigde tegen het parlement.