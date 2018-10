Rabobank: verdubbeling conceptvlees richting 2025

De Rabobank verwacht dat de Europese markt voor concept-kippenvlees meer dan gaat verdubbelen de komende jaren.

Van zo’n 7% nu naar 20% in 2025. Volgens de bank biedt dit goede kansen voor de Nederlandse sector als voorloper in dit segment marktleiderschap op te bouwen. De Rabobank vermeldt dit in zijn toekomstvisie voor de Nederlandse vleespluimveesector.

Toekomstperspectief gematigd positief

Het daarin geschetste toekomstperspectief is gematigd positief. De pluimveevleessector blijft in een groeimarkt zitten: in de EU zal de komende 10 jaar de vraag naar pluimveevlees met 10% tot 15% stijgen, op wereldschaal zelfs met 30% tot 35%. Daar staat tegenover dat de groeimogelijkheden van de sector in Nederland beperkt zijn (en zelfs eerder krimp wordt verwacht), terwijl de concurrentie vanuit Oost-Europa toeneemt.

De Nederlandse pluimveevleessector is wel een van de meeste efficiënte in Europa, en bovendien bevindt Nederland zich op een (logistiek) gunstige locatie om de markt in Noordwest-Europa te bedienen.

Anticiperen op maatschappelijke verwachtingen

Volgens de Rabobank is de kern van de toekomst van de sector in Nederland om zijn license to produce veilig te stellen door pro-actief te anticiperen op maatschappelijke verwachtingen.

In de pluimveevleesverwerking in Nederland verwacht de Rabobank verdere consolidatie, gedwongen door dreigende overcapaciteit omdat de groeimogelijkheden voor de Nederlandse pluimveehouderij beperkt zijn en de primaire productie mogelijk zelfs afneemt.

Europees marktleiderschap van Nederlandse pluimveeverwerkers is volgens de bank ook van belang voor pluimveehouders: dit zou positief afstralen op de primaire sector. De bank bepleit een verdere samenwerking tussen de verschillende (in Nederland nogal versplinterde) schakels in de keten om de concurrentiepositie van de Nederlandse pluimveevleessector te behouden.