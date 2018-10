Lintje voor oprichter Jansen Poultry Equipment

Ab Jansen, oprichter van Jansen Poultry Equipment, is woensdag koninklijk onderscheiden.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Asje van Dijk van Barneveld spelde hem de versierselen op in de nieuwe showroom van het bedrijf.

Automatische legnesten

Jansen startte in 1986 met de ontwikkeling en productie van automatische legnesten. Hij was toen pluimveehouder (vermeerderaar). Wat begon als eenmansbedrijf groeide uit tot een internationale onderneming die eiertransport-, opfok- en volièresystemen exporteert naar meer dan 70 landen. Het bedrijf is een toonaangevende speler op de wereldmarkt op het gebied van innovatie en ontwikkeling van huisvestingssystemen voor pluimvee.

Maatschappelijk actief

Jansen was ook maatschappelijk actief. Hij was onder meer meerdere jaren als vrijwillig adviseur betrokken bij projecten in Sierra Leone en Ethiopië, bij het opzetten van een kippenfarm voor de lokale bevolking om te voorzien in voedselvoorziening en werkgelegenheid.