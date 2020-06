Strokenspitten om vocht vast te houden

Spitmachinefabrikant Farmax test dit seizoen de mogelijkheden van een strokenspitmachine onder Nederlandse omstandigheden.

Het idee is dat door de grond niet over de volle werkbreedte los te maken minder vocht verdampt en de capillaire werking van de bodem beter in stand blijft. In een droog jaar zoals dit jaar, zou dat daarmee een hogere opbrengst behaald kunnen worden. De machine spit stroken van 20 centimeter op 75 centimeter van elkaar waarin in dezelfde werkgang mais gezaaid wordt. Gedurende het groeiseizoen wordt bijgehouden wat het effect van de bewerking is.

De strokenspitmachine van Farmax, gecombineerd met een maiszaaimachine. De machine spit stroken van 20 centimeter breed. - Foto: Farmax

Gebouwd voor Oostenrijk en Zwitserland

Het prototype van de machine is volgens Farmax-directeur Alfons Sleiderink gebouwd voor Oostenrijk en Zwitserland. Daar krijgen telers een premie wanneer ze de grond niet volvelds bewerken. Een frees kan niet diep genoeg om de ploegzool te breken, daarom is gekeken naar de mogelijkheden van een strokenspitmachine. Het systeem werkte, alleen de capaciteit werd onvoldoende bevonden.

Australië

Ook in Australië worden op droogtegevoelige grond proeven gedaan met de strokenspitter. Telers spitten hier klei door hun lichte grond voor meer water vast te houden. Bij volvelds doorspitten ontstaat snel winderosie. Door het strokenspitten te combineren met het zaaien van graan, komt dit in de vochtige grond en kiemt daarom snel. Zo blijft stuifschade beperkt.