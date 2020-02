Grimme heeft nieuwe websorteerder

De nieuwe WG 900 websorteerder van Grimme heeft een 15% groter sorteeroppervlak dan de voorganger.

De Grimme WG 900 is er op tijd voor de oogst in 2020. - Foto's: Grimme

Met de websorteerder kan de akkerbouwer al bij het inschuren van zijn oogst aardappelen of uien, het product sorteren op maat. Grimme verbeterde het verloop van het rubberen web in de sorteerder, waardoor het nuttige sorteeroppervlak 15% groter is dan voorheen. Maar de lengte van het web bleef gelijk, zodat een nog goed, gebruikt web van een oudere machine gewoon is over te zetten op de WG 900.

Een andere verbetering is dat de valhoogte van de sorteerband op de afvoerband rond de 60 mm kleiner is.

Snel aanpassen

Het QuickConnect-snelwisselsysteem maakt het mogelijk om het rubberweb 70 sneller op de juiste sorteermaat af te stellen – zo belooft Grimme – dan bij een gangbare verbinding. De uiteinden van de sorteerband klikken snel aan een haakelement dat rond de verbindingsstaaf grijpt. Het openen kan eenvoudig met de hand. Je bestelt het af fabriek, maar ook naderhand opbouwen is mogelijk.



15 procent extra sorteercapaciteit bij gelijke lengte van het rubberen web.

QuickConnect: haken met kliksysteem grijpen om de verbindingsstang.

De 800 mm brede afvoerband (rechts) geeft gesorteerde uien of aardappelen door naar de volgende band; hoogte is traploos verstelbaar.

De nieuwe 800 mm brede afvoerband deponeert het gesorteerde product zonder versmallingen op de volgende transportband. Het onderstel is traploos in hoogte verstelbaar (met spindels), waardoor de WG 900 goed is aan te sluiten op reeds aanwezige inschuurapparatuur.