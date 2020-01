Vantage Agrometius en AgroVision werken samen

Vantage Agrometius en AgroVision gaan een samenwerking aan. De bedrijven integreren het teeltregistratiesysteem, gewasbeschermingsadvies en gps-systeem.

Vantage Agrometius is leverancier van onder meer gps-systemen van Trimble en Müller, Veris-bodemscanners en GeoBas-weerstations. De leverancier is onderdeel van Royal Reesink en gaat samenwerken met AgroVision. AgroVision is leverancier van softwareoplossingen voor boeren, van varkenshouders tot telers.

Teeltregistratiesysteem Cropvision

De nieuwe samenwerking tussen beide bedrijven gaat om het systeem CropVision van AgroVision. CropVision is een systeem voor teeltregistratie en gewasbeschermingsadvies. Volgens de bedrijven is de samenwerking vooral voor gezamenlijke klanten een stap voorwaarts om makkelijker en sneller te registreren. Handmatig invoerwerk wordt beperkt. In plaats daarvan worden registraties automatisch over en weer doorgespeeld.

Een resultaat uit de samenwerking: de CropVision-applicatie van het teeltregistratiesysteem kan voortaan ook draaien op Trimble-beeldschermen. - Foto: Vantage Agrometius

Samenwerking bewerkstelligt 3 resultaten

De samenwerking betekent concreet drie veranderingen: