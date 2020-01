Kubota M8 via Rostselmash toch naar Europa

Terwijl Kubota de grote M8-trekker alleen in Noord-Amerika verkoopt, maakt Rostselmash plannen om de trekker naar Europa te halen.

Russische trekkerfabrikant Rostselmash maakt plannen voor een nieuwe trekkerfabriek. Locatie is gekozen: Rostov-on-Don (uiterst zuidwest, tegen Oekraïne). Dat is een 30 jaar oude half-verlaten maaidorserfabriek, die volledig gerenoveerd en omgebouwd wordt. De productielocatie wordt 42.000 vierkante meter groot en Rostselmash trekt voor de verbouwing omgerekend 30 tot 45 miljoen euro uit.

Dit is het nieuwe Kubota-topmodel: de M8211. De typenummering duidt op de serie (8), het motorvermogen (210 pk) en de generatie (1). - Foto: Kubota

Goede exportpotentie

Rostselmash wil hiermee de productie van de Versatile Nemesis-trekker naar Rusland halen. Die Nemesis-trekker werd vorig jaar gepresenteerd in Noord-Amerika, en is ontwikkeld samen met Kubota. Momenteel wordt deze gebouwd in de Versatile-fabriek in Winnipeg, Canada. De trekker tot 210 pk motorvermogen is te koop in zowel Kubota- en Versatile-kleur.



Naar verluidt omvat de Nemesis-serie zes modellen van 175-210 pk. - Foto: Versatile

Er ligt een Cummins B6.7 in. Dit is een EGR-loze 6.7 liter motor. Wel is er een dieseloxidatiekatalysator (DOC), dieselpartikelfilter (DPF) en wordt er Adblue ingespoten, waarmee de trekker aan de Stage 5-emissie-eisen voldoet. De M8-serie is er van 190 tot 210 pk. Er is een semi-powershift-transmissie leverbaar en een traploze versnellingsbak. - Foto: Versatile

Volgens Rostselmash heeft die Nemesis-trekker (dus de M8) goede exportpotentie, en de trekker zou ‘onmisbaar’ zijn voor kleine Europese boeren. Rostselmash gaat de trekker dan RSM 1000 noemen.

Buhler is van Rostselmash

De Versatile Nemesis en Kubota M8 trekkers zagen begin 2019 het levenslicht. Het Canadese Buhler Versatile ontwikkelde die trekker samen met het Japanse Kubota. Rostselmash nam in 2007 de Canadese fabrikant Buhler over, waar het trekkermerk Versatile wordt gebouwd.