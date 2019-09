Elektrische cvt en asaandrijving winnen Agritechnica-Goud

John Deere wint de enige gouden medaille die dit jaar wordt vergeven onder de Agritechnica Innovation Awards. De innovatie: de eAutopowr cvt en het zogenoemde e8WD-systeem.

John Deere wint omdat ze als eerste trekkerfabrikant aantoont dat je ook vitale onderdelen, zoals de transmissie, de hydraulische componenten kan vervangen voor elektrische. Zo zijn de hydraulische pompen en motoren, die normaliter in een cvt zitten, nu vervangen door 2 elektrische motoren. Deze regelen en sturen niet alleen de traploze transmissie, beide elektrische motoren kunnen ook tot 100 kW een elektrisch vermogen beschikbaar stellen aan externe verbruikers zoals elektrisch aangedreven machines en bijvoorbeeld elektrisch aangedreven assen onder kippers of mesttanks.

Joskin

Vanuit dat laatste is ook de Belgische fabrikant Joskin betrokken bij dit project. Zij ontwikkelde in samenspraak met John Deere een drieassig onderstel onder een mesttank waarbij er 2 assen elektrisch worden aangedreven. In totaal worden in dat geval 4 wielen van de trekker en 4 wielen van de mesttank aangedreven. Vandaar de term e8WD-systeem.

Details later

Alle details maakt John Deere op de aankomende Agritechnica bekend. De voordelen laten zich raden en zijn volgens beide fabrikanten: meer tractie, minder slip en meer stabiliteit op hellingen.