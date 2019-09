Balenpers schakelt terug met powershift

Walterscheid heeft een tweetraps-powershift voor grootpakpersen ontwikkeld. Doordat de aandrijflijn terug kan schakelen, volstaat een lichtere trekker voor de grootpakpers.

Walterscheid toont op de Agritechnica een nieuwe versnellingsbak, die ontwikkeld is voor in een grootpakpers. Hiermee schakelt de perswagen afhankelijk van de toerendaling van de trekker een tandje terug bij de laatste, zwaarste persslag(en) van een baal. Hierdoor volstaat een lichtere trekker.

Onbelast schakelen

De tweetraps-powershift laat de perswagen 30% langzamer bewegen, indien nodig wanneer de baal bijna volledig gevuld is. Sensoren in de versnellingsbak meten het vermogen van de trekker die er voor staat. Aan de hand van de meting wordt bepaald of terugschakelen nodig is. Schakelen gebeurt alleen bij teruggaande, onbelaste beweging, en dat wordt bepaald door positiesensoren. Tevens draait het vliegwiel met een hoger toerental, waardoor deze lichter uitgevoerd kan worden. Deze powershift is te vinden op een nieuw topmodel grootpakpers die op de Agritechnica gepresenteerd wordt. Om welke fabrikant het gaat, is nog niet bevestigd.