New Holland T5 krijgt 8-traps Dynamic Command

New Holland komt met een 8-traps powershift in boerensegment. Ze introduceert deze zogenoemde Dynamic-Command transmissie in de T5-serie als alternatief tussen de traploze transmissie en de (hand)geschakelde transmissies.

De officiële lancering van de T5 Dynamic Command met 8-traps powershift vindt plaats op de aankomende Agritechnica in november. Maar omdat de 140 pk sterke T5.140 meedingt naar de titel ’Trekker van het jaar’ in de categorie ‘Beste boerentrekker’ (Best of Utility), hebben we al wel de primeur te pakken. Technische details mogen nog niet naar buiten gebracht worden, maar naar verwachting zal de T5 Dynamic Command sterk lijken op de pas geïntroduceerde T5 met traploze transmissie, de T5 AutoCommand.

De New Holland T5.140 Dynamic Command dingt mee naar de prijs van 'Trekker van het jaar' in de categorie beste boerentrekker van 2020. Op de Agritechnica in Hannover wordt bekend of ze ook deze prijs wint. - Foto: New Holland

Meertraps transmissies

De Dynamic Command is een 8-traps powershift die werkt volgens het DSG-principe. Simpel gezegd behelst de transmissie 2 gescheiden aandrijflijnen waarbij telkens een hogere (of lagere) versnelling klaarstaat op de inactieve aandrijflijn. Het is een trend dat trekkerfabrikanten meertraps transmissies introduceren naast de traploze transmissies. New Holland deed dat dus eerder in haar T6-serie, John Deere deed dat eerder in de 6R-serie met de 8-traps Direct Drive en Deutz-Fahr heeft onder meer de slimme 6-traps RC-Shift.

Eerste indruk

New Holland lanceerde de 8-traps Dynamic Command eerder al in de T6-serie die destijds, in juni 2017, ook meedingde naar de prijs voor trekker van het jaar 2018.

De eerste indruk van deze transmissie in de T6-serie is verbluffend goed qua schakelsouplesse en heeft een laag brandstofverbruik. Of de kleinere T5-serie dit ook waarmaakt, zal een toekomstige test nog moeten uitwijzen.