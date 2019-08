Eerste maaidorser met methaanmotor in productie

Machinefabrikant Gomselmash uit Wit-Rusland heeft een maaidorser met methaanmotor in productie genomen.

De Wit-Russische fabrikant Gomselmash meldt een eerste maaidorser met een methaanmotor in productie te hebben. Het gaat om de Palesse GS 4118 K. Dit is een standaard maaidorser met dubbele dorstrommel en 5 schudders, maar waarbij achterop de machine een Cummins-motor ligt met 8 cilinders met samengeperst aardgas. Daarmee kan de machine 8 tot 10 uur dorsen op 1 tankbeurt.



De basis is een standaard maaidorser van Palesse, waarbij een gasmotor en gascilinders achterop liggen. - Foto's: Gomselmash

De maaidorser kan volgens fabrikant Gomselmash 8 tot 10 uur werken op één tankbeurt.

Stijgende dieselprijzen

Gomselmash werkte al een paar jaar aan prototypes van de methaan-maaidorser. Nu is deze productierijp. De fabrikant zegt dat de energie-efficiënte van landbouwmachines omhoog moet. Daarom ziet Gomselmash kansen voor methaangas. De behoefte daaraan groeit vanwege stijgende brandstofprijzen en steeds strenger wordende milieueisen, die vragen om dure nabehandelingssystemen aan het motorblok.

Geen roetdeeltjes, minder slijtage

De Wit-Russen voorspellen op basis van veldtests dat de 350 pk sterke gasmotor 45 tot 50% van kosten voor smeerolie en brandstofkosten bespaart ten opzichte van een vergelijkbare maaidorser met dieselmotor. Omdat er geen roetdeeltjes door het motorblok worden geblazen ontstaat er minder slijtage aan zuigers en cilinderwanden, meldt de fabrikant. Daardoor kunnen onderhoudsintervallen omhoog en vallen onderhoudskosten lager uit ten opzichte van de dieselmotor. Volgens een Wit-Russische website zou de machine 15% duurder zijn dan een dieselvariant.

Maaidorser voldoet aan alle veiligheidseisen

Gomselmash zegt dat machine aan alle nodige veiligheidseisen voor gasmotoren voldoet, zoals tanken in een stofvrije omgeving (rechts naast het achterwiel). Dit alles volgens norm ECE R 110, met overdrukventielen (als druk in cilinders door hitte toeneemt) en breekbeveiliging van leidingwerk. Omdat methaangas half zo licht is als lucht, kan er volgens Gomselmash geen brandgevaarlijke situatie ontstaan bij een lek, zoals bij diesel of benzine. De 12 liter grote Cummins IS12G-motor is voorzien van omkeerbare koelfan, drietraps luchtfiltering en toch een uitlaatgasbehandelingssysteem.

8 tot 10 uur achtereen dorsen

Achterop liggen 8 grote carbon-plastic gascilinders. Die nemen ongeveer 450 kuub samengeperst aardgas mee. Volgens Gomselmash genoeg om 8 tot 10 uur achtereen te dorsen, dus een complete werkdag.

Tanken kan in het graanveld met een mobiele gastank. Dit 1.816 liter gas bijtanken duurt -afhankelijk van de nozzle – 7 tot 20 minuten. De machine weegt 16.600 kilo en heeft een graantank van 9 kuub.