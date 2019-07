Vogelsang komt met eigen sleepvoetbemester

Met de BlackBird presenteert het Duitse Vogelsang zijn eerste geheel zelf ontworpen en gebouwde sleepvoetbemester. De machine is te koop in 12 en 15 meter werkbreedte.

De BlackBird is te koop in de werkbreedtes 12 en 15 meter. - Foto's: Vogelsang

In de landbouw is Vogelsang bekend van mesttechniek, zoals pompen en mestverdelers. Tot nog toe als onderdeel van door anderen gemaakte machines. Nu is er dan de BlackBird (merel), kennelijk geïnspireerd door de rijen zwarte slangen die er met wat verbeelding als gespreide zwarte vleugels uitzien. De universele machine past in de hef van elke mesttank en is in transport 2,95 meter breed. De uitstroomopeningen zitten op 25 centimeter en eindigen in een speciaal ontworpen voetje. Dit lijkt wat op een snavel van een vogel en oefent druk uit op de bodem zodat er altijd bodemcontact is en de punt door de grond gaat. De typische vormgeving zorgt ervoor dat in de meststroom geen wervelingen voorkomen door drukverschillen. Hierdoor en door het bodemcontact, stelt Vogelsang, legt de machine de mest netjes op de correcte plek neer zonder het gewas te beschadigen of te besmeuren. Een extra stevige slijtlaag onderaan zorgt dat de voetjes lang meegaan.

ExaCut ECQ-verdeler

Nieuw ontworpen is de mestverdeler ExaCut ECQ. Door grotere interne diameters dan bij de voorgangers en de nieuw vormgegeven rotor stroomt de mest minder snel (lees: rustiger) door de verdeler heen. Dat helpt mee om de vermogensbehoefte te verlagen, volgens de fabrikant met maximaal 50%. Ook denkt Vogelsang dat door de lagere stroomsnelheden en interne druk de levensduur tot de helft langer zal uitvallen.

De vormgeving van het bemestingsvoetje zorgt er volgens de fabrikant voor dat in de mest geen drukverschillen voorkomen, en dus geen wervelingen. Daardoor legt de machine de mest zonder knoeien precies op de goede plek neer.

De layout van de slangenset is zodanig dat de BlackBird aan het begin van de werkgang meteen over de volle werkbreedte gelijkmatig begint te bemesten; er ontstaat geen V-vormig beginpatroon. De machine naar boven klappen stelt het zogenoemde DropStop-mechanisme in werking waardoor geen mest nadruppelt uit de uitlopen tijdens transport.

Makkelijker onderhoud

Het onderhoud van de ExaCut is een stuk eenvoudiger dan bij zijn voorgangers. De monteur hoeft de verdeler en slangaansluitingen niet meer te demonteren en later opnieuw aan te sluiten. Via een groot toegangsluik is dit onderhoud voortaan van binnenuit te doen. Dit bespaart een uur of 2 aan sleutelwerk bij een servicebeurt.

Opgeklapt zorgt het DropStop-mechanisme ervoor dat geen mest op weg of akker lekt. Transportbreedte 2,95 meter.

De officiële introductie van de BlackBird is tijdens de Agrotechnica in november. Maar de verkoop is al gestart en de eerste exemplaren worden volgens planning in september uitgeleverd. Vogelsang zegt een met de concurrentie vergelijkbaar prijsniveau te hanteren. Voor een 15 meter machine zit de catalogusprijs rond de € 30.000.